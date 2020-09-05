В Стерлитамаке произошло два несчастных случая на производстве

Куштау стал памятником; что будет с БСК; про финансирование «Салавата» - неделя в Башкирии

Радий Хабиров потребовал возвратить БСК в собственность Башкирии; чем уникален Салаватский химзавод; кто стал источником коронавируса в РКБ; что с финанс