В Стерлитамаке произошло два несчастных случая на производстве
В Стерлитамаке произошло два несчастных случая на производстве Фото: ГТИ РБ
В Стерлитамаке произошло два несчастных случая на производстве. 31 августа в цехе «Башкирской содовой компании» 32-летний слесарь-ремонтник упал с пятиметровой высоты и получил тяжелые травмы. 2 сентября на предприятии ООО «ХайдельбергЦемент Рус» во время отладки ленты работающего конвейера травмировался 36-летний инженер-механик. Будут проведены проверки для установления причин и виновников ЧП, сообщили в Гострудинспекции Башкирии.