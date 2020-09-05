Редкий зверь: фотоловушка в нацпарке «Башкирия» «поймала» рысь

Рысь, замеченная в национальном парке «Башкирия», осталась жить на прежней территории, выяснили на днях инспекторы. Во время зимнего учета ее следов не нашли, и инспекторы решили, что кошка ушла в другие места. Однако, на днях ее засняла фотоловушка, установленная возле солонца. После пополнения кормушки к ней потянулись лоси и зайцы, а за ними в надежде поохотиться на них появились хищники — волки и рысь.

«Заснять рысь — редкая удача. Днем этих зверей застать практически невозможно, они активны ночью, что и подтвердила съемка», — рассказали в пресс-службе нацпарка.