В Башкирии число инфицированных COVID-19 приблизилось к 8 тысячам

По официальным данным Минздрава Башкирии на 5 сентября, число инфицированных новым коронавирусом с начала пандемии в республике приблизилось к 8 тысячам и достигло 7949 человек. 31 из них выявлены за последние сутки.

На сегодняшний день в больницах остаются 66 инфицированных. Шесть из них — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 749 человек.

«За сутки с выздоровлением выписаны 27 человек. Всего с начала пандемии выписаны 7 115 пациентов. Новых случаев смерти от COVID-19 в регионе за сутки не зарегистрировано, число умерших по-прежнему составляет 29 человек. Что касается внебольничной пневмонии, то за последние сутки с этим диагнозом госпитализированы 97 человек. Выписаны из больниц за это же время 89 пациентов», — уточнили данные в ведомстве.