Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.18 ↓

EUR 89.03 ↑

5 сентября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии число инфицированных COVID-19 приблизилось к 8 тысячам

ОБЩЕСТВО

По официальным данным Минздрава Башкирии на 5 сентября, число инфицированных новым коронавирусом с начала пандемии в республике приблизилось к 8 тысячам и достигло 7949 человек. 31 из них выявлены за последние сутки.

На сегодняшний день в больницах остаются 66 инфицированных. Шесть из них — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 749 человек.

«За сутки с выздоровлением выписаны 27 человек. Всего с начала пандемии выписаны 7 115 пациентов. Новых случаев смерти от COVID-19 в регионе за сутки не зарегистрировано, число умерших по-прежнему составляет 29 человек. Что касается внебольничной пневмонии, то за последние сутки с этим диагнозом госпитализированы 97 человек. Выписаны из больниц за это же время 89 пациентов», — уточнили данные в ведомстве.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Куштау стал памятником; что будет с БСК; про финансирование «Салавата» - неделя в Башкирии
Радий Хабиров потребовал возвратить БСК в собственность Башкирии; чем уникален Салаватский химзавод; кто стал источником коронавируса в РКБ; что с финанс
В Стерлитамаке мужчина после пьяных посиделок перерезал горло своей знакомой
Вечером 3 сентября 2020 года в лесопосадке рядом с жилым микрорайоном Стерлитамака прохожие наткнулись на труп 46-летней женщины. У нее было перерезано
«Да пребудет с тобой Сода». Четыре сложных вопроса о выходе из ситуации с БСК
Ситуация вокруг содового гиганта породила огромное количество слухов, домыслов и вопросов. Совместно с экспертами отвечаем на самые острые и важные из ни
В Уфе пассажирский НефАЗ протаранил грузовую «Газель»
Сегодня рано утром в Уфе на ул. Сипайловской вблизи ТРЦ «Планета» пассажирский НефАЗ врезался в грузовую «Газель». 48-летний водитель автобуса НефАЗ доп
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть