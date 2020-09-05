В Башкирии число инфицированных COVID-19 приблизилось к 8 тысячам
По официальным данным Минздрава Башкирии на 5 сентября, число инфицированных новым коронавирусом с начала пандемии в республике приблизилось к 8 тысячам и достигло 7949 человек. 31 из них выявлены за последние сутки.
На сегодняшний день в больницах остаются 66 инфицированных. Шесть из них — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 749 человек.
«За сутки с выздоровлением выписаны 27 человек. Всего с начала пандемии выписаны 7 115 пациентов. Новых случаев смерти от COVID-19 в регионе за сутки не зарегистрировано, число умерших по-прежнему составляет 29 человек. Что касается внебольничной пневмонии, то за последние сутки с этим диагнозом госпитализированы 97 человек. Выписаны из больниц за это же время 89 пациентов», — уточнили данные в ведомстве.
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