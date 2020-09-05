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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Роспотребнадзоре Башкирии напомнили об осенней активности клещей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии продолжает расти число укушенных клещами. По данным регионального Роспотребнадзора, по состоянию на 3 сентября, в медицинские организации республики обратились 9383 человека, в том числе 3638 детей, пострадавших от укусов клещей.

В ведомстве напомнили, что при благоприятных погодных условиях активность клещей может сохраняться до поздней осени.

«В разгар сезона грибов наибольшему риску подвергают себя любители сбора даров леса. Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных и репеллентных (отпугивающих) средств», — предупреждают специалисты.

ИА «Башинформ»
Теги: клещи, Роспотребнадзор
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