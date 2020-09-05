Определены претенденты на премию имени Шагита Худайбердина за 2020 год

Комиссия при правительстве Башкирии объявила имена претендентов на республиканскую премию имени Шагита Худайбердина. В соответствии с положением премии будут присуждены журналистам, а также коллективам журналистов, за лучшие произведения, выпущенные за период с сентября 2019 года по август 2020 года.

Комиссия рассмотрела представленные работы и приняла решение допустить к участию в конкурсе следующих кандидатов:

1. Ахмадиев Риф Бариевич, профессор кафедры журналистики Башкирского государственного университета. Книга «Публицистика Мустая Карима (единство образного и аналитического)». Представление книги на соискание премии произведено самим автором.

2. Багаутдинова Фанюза Киньямурзовна, старший редактор радио «Ашкадар» ГУП ТРК «Башкортостан». Цикл радиопередач «Ижади портрет» («Творческий портрет»). Выдвигается коллективом ГУП ТРК «Башкортостан» РБ.

3. Ефремов Дмитрий Александрович, ветеран журналистики. Книга «За кулисами танца». Представление книги на соискание премии произведено самим автором.

4. Завричко Эмилия Раисовна, корреспондент «Молодежной газеты». Материалы на социально значимые темы. Выдвигается коллективом редакции «Молодежной газеты».

5. Иванов Василий Иванович, старший советник юстиции. Книги «Я буду там, где должен быть. Куда поставит класс», «Реквием для убийцы». Выдвигается авторским коллективом «Независимой газеты+».

6. Казырбаев Нур Тимербаевич, корреспондент газеты «Йэшлек». Цикл материалов на спортивную тематику. Выдвигается коллективом редакции газеты «Йэшлек» за цикл материалов на спортивную тематику.

7. Киньябулатов Азат Уранович, доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения Института дополнительного профессионального образования Башкирского государственного медицинского университета, главный редактор газеты «Исторический вестник БГМУ». Книга «Тыловые эвакуационные госпитали в Башкирской АССР (1941 — 1945 гг.) – Госпитальные базы Республики Башкортостан для коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV (2020 г.)». Выдвигается первичной организацией Башкирского государственного медицинского университета Союза журналистов Республики Башкортостан.

8. Кутлугильдина Зухра Салимьяновна, ветеран журналистики. Книга «Говорят дети войны». Выдвигается коллективом редакции газеты «Йэншишма».

9. Мурзина Гульнара Ахтямовна, заведующий отделом творческих проектов редакции газеты «Белебеевские известия», автор-составитель книги. Книга «100 народов – 100 культур: кулинарное путешествие по Башкортостану». Выдвигается коллективом редакции газеты «Белебеевские известия».

10. Мусина-Сергунина Елена Сергеевна, ведущая программы службы информационных программ телевидения ВГТРК ГТРК «Башкортостан». Цикл телепередач «Солдаты Победы», «Время героев». Выдвигается коллективом ВГТРК ГТРК «Башкортостан» за цикл телепередач «Солдаты Победы», «Время героев».

11. Рахимкулов Азамат Салаватович, доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения Института дополнительного профессионального образования Башкирского государственного медицинского университета, шеф-редактор газеты «Медик». Цикл статей, опубликованных в рубриках «Бессмертный медсанбат», «2020 год – Год 75-летия Победы», «100-лет Республике Башкортостан». Выдвигается коллективом редакции газеты «Медик».

12. Сюткина Евгения Константиновна, литературный редактор «Общественной электронной газеты». Серия материалов «Наша родина – Башкортостан». Выдвигается коллективом ИА «Башинформ».

13. Тимофеева Марианна Викторовна, руководитель отдела продвижения радиостанции «Спутник ФМ» ГУП ТРК «Башкортостан». Цикл программ «Уфимская волна», «Уроки русского», «Хочу в семью». Выдвигается коллективом ГУП ТРК «Башкортостан» РБ.

14. Хальфитдинова Гульнара Нажиповна, редактор отдела поэзии журнала «Агидель». Серия публицистических материалов, опубликованных в журналах «Агидель», «Шонкар», «Тамаша». Выдвигается коллективом журнала «Агидель»

15. Творческий коллектив редакции газеты «Благоварские вести»: Гафарова Лира Адиповна (главный редактор), Ермакова Любовь Владимировна (ответственный секретарь), Хасанова Айсылу Мунировна (заведующий отделом сельского хозяйства), Хасанова Эльвира Назимовна (заведующий отделом писем), Максимова Ирина Анатольевна (корреспондент). Серия публицистических материалов, посвященных сохранению и приумножению культурного наследия многонационального и многоконфессионального народа республики. Выдвигается коллективом редакции газеты «Благоварские вести».

16. Авторский коллектив редакции газеты «Медик»: Бадакшанов Рамиль Мухаметович (председатель Совета ветеранов Башкирского государственного медицинского университета, доцент кафедры общей химии), Султанов Олег Рамильевич (верстальщик). Цикл статей о ветеранах здравоохранения. Выдвигается коллективом редакции газеты «Медик».

17. Творческий коллектив редакции журнала «Уфа»: Ишмухаметова Галина Газимовна (главный редактор), Ибрагимова Альфия Венеровна (заместитель главного редактора), Бадриева Зайнаб Набихановна, Бегма Иван Александрович, Гарипова Алина Ришатовна Зимина Лилия Венеровна, Климович Екатерина Владимировна (корреспонденты), Ишниязова Рита Насимовна (фотокорреспондент). Цикл статей о народном поэте Башкортостана Мустае Кариме. Выдвигается — коллективом редакции журнала «Уфа».

18. Авторский коллектив книги «Юмашевская сторона»: Басыров Хайдар Файзрахманович (ветеран журналистики), Басыров Айдар Хайдарович (директор Чекмагушевского историко-краеведческого музея). Книга «Юмашевская сторона». Выдвигается коллективом редакции газеты «Игенче» Чекмагушевского района.

Обсуждение работ, допущенных к конкурсу, проводится до 25 сентября 2020 года.