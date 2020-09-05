Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.18 ↓

EUR 89.03 ↑

5 сентября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии отремонтировали уникальный каменный мост времен Екатерины II

ОБЩЕСТВО

В Башкирии отремонтировали уникальный каменный мост екатерининской эпохи. Памятник истории находится на территории Бижбулякского района, примерно в 3 километрах западнее села Седякбаш. Старинному архитектурному объекту времен Екатерины II уже более 200 лет.

Всю работу по его восстановлению взяла на себя администрация района и волонтеры Молодежного центра «Вектор». Ранее с инициативой отремонтировать и благоустроить мост неоднократно выступала председатель Бижбулякского отделения РГО по Башкирии Ильмира Фаридонова, сообщили в организации.

«Кладка была без раствора, он выветрился и разрушился, стали выпадать камни. Мост укрепили бетонным раствором, сделали стяжку конструкции и вставили недостающие элементы каменной кладки», — рассказала о проделанной работе Ильмира Фаридонова.
В годы правления Екатерины II в России начинается активное строительство дорог. Согласно административно-территориальной реформе 1775 года, Российская империя делится на 50 губерний, из государственной казны выделяются средства на освоение и благоустройство их территорий. В эти же годы Оренбургская экспедиция под руководством В.Н. Татищева проводит исследование природных богатств, географических особенностей нашего края. Впервые на основе картографических съемок разрабатывается схема почтовой связи. Поскольку единственным средством почтового сообщения в то время являлся гужевой транспорт, для их безопасного и скорого передвижения начинают строить дороги и мосты. В народе их назвали «екатерининские» мосты. На территории Бижбулякского района, по воспоминаниям старожилов, такие сооружения появились вблизи нескольких населенных пунктов, расположенных на Оренбургском тракте. До настоящего времени сохранился старинный мост лишь около села Седякбаш.

ИА «Башинформ»
Теги: РГО, история
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Куштау стал памятником; что будет с БСК; про финансирование «Салавата» - неделя в Башкирии
Радий Хабиров потребовал возвратить БСК в собственность Башкирии; чем уникален Салаватский химзавод; кто стал источником коронавируса в РКБ; что с финанс
В Стерлитамаке мужчина после пьяных посиделок перерезал горло своей знакомой
Вечером 3 сентября 2020 года в лесопосадке рядом с жилым микрорайоном Стерлитамака прохожие наткнулись на труп 46-летней женщины. У нее было перерезано
«Да пребудет с тобой Сода». Четыре сложных вопроса о выходе из ситуации с БСК
Ситуация вокруг содового гиганта породила огромное количество слухов, домыслов и вопросов. Совместно с экспертами отвечаем на самые острые и важные из ни
В Уфе пассажирский НефАЗ протаранил грузовую «Газель»
Сегодня рано утром в Уфе на ул. Сипайловской вблизи ТРЦ «Планета» пассажирский НефАЗ врезался в грузовую «Газель». 48-летний водитель автобуса НефАЗ доп
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть