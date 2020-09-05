В Башкирии отремонтировали уникальный каменный мост времен Екатерины II

В Башкирии отремонтировали уникальный каменный мост екатерининской эпохи. Памятник истории находится на территории Бижбулякского района, примерно в 3 километрах западнее села Седякбаш. Старинному архитектурному объекту времен Екатерины II уже более 200 лет.

Всю работу по его восстановлению взяла на себя администрация района и волонтеры Молодежного центра «Вектор». Ранее с инициативой отремонтировать и благоустроить мост неоднократно выступала председатель Бижбулякского отделения РГО по Башкирии Ильмира Фаридонова, сообщили в организации.

«Кладка была без раствора, он выветрился и разрушился, стали выпадать камни. Мост укрепили бетонным раствором, сделали стяжку конструкции и вставили недостающие элементы каменной кладки», — рассказала о проделанной работе Ильмира Фаридонова.

В годы правления Екатерины II в России начинается активное строительство дорог. Согласно административно-территориальной реформе 1775 года, Российская империя делится на 50 губерний, из государственной казны выделяются средства на освоение и благоустройство их территорий. В эти же годы Оренбургская экспедиция под руководством В.Н. Татищева проводит исследование природных богатств, географических особенностей нашего края. Впервые на основе картографических съемок разрабатывается схема почтовой связи. Поскольку единственным средством почтового сообщения в то время являлся гужевой транспорт, для их безопасного и скорого передвижения начинают строить дороги и мосты. В народе их назвали «екатерининские» мосты. На территории Бижбулякского района, по воспоминаниям старожилов, такие сооружения появились вблизи нескольких населенных пунктов, расположенных на Оренбургском тракте. До настоящего времени сохранился старинный мост лишь около села Седякбаш.