Фото: Минздрав Башкирии Уфимская городская детская больница №17 получила современное диагностическое оборудование Фото: Минздрав Башкирии

Уфимская городская детская больница №17 получила современное диагностическое оборудование. Это новый видеоэндоскопический комплекс марки Pentax серии Defina с видеобронхоскопом класса HD. Он поступил в лечебное учреждение в рамках программы укрепления материально-технической базы нацпроекта «Здравоохранение».

По информации пресс-службы Минздрава республики, новинка позволит расширить диагностические возможности оказания медицинской помощи детям Уфы и республики с патологией органов дыхания. Высокопроизводительная моноблоковая эндоскопическая система способна создавать HD картинки при работе с эндоскопами разных уровней. Видеопроцессор Defina может дополняться электронной программой i-Scan, которая за счет дополнительной визуализации помогает в обнаружении и классификации заболеваний.

Данный комплекс позволит оптимизировать работу с уже имеющимся оборудованием, что также положительно отразится на качестве оказания медицинской помощи детям.