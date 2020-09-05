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В Уфимском планетарии рассказали о любопытном астрономическом явлении в ночь на 6 сентября

ОБЩЕСТВО

В Уфимском городском планетарии рассказали о любопытном астрономическом явлении в ночь с 5 на 6 сентября. В этот период можно будет увидеть сближение земного спутника с Марсом.

«Убывающую Луну рядом с Марсом будет видно в течение всей ночи с 5 на 6 сентября. Оба светила 5 сентября взойдут вечером на востоке, почти одновременно появившись над горизонтом после 9 часов вечера. В полночь они будут видны на юго-востоке, а в 4 часа — высоко над горизонтом на юге в созвездии Рыб», — сообщается на сайте планетария.

Напомним, что наблюдать за небесными светилами лучше всего за городом, где нет засветки неба уличным освещением и высоких домов.

ИА «Башинформ»
Теги: планетарий, Луна
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