На выходных в Уфе пройдут осенние сельхозярмарки

В Уфе в предстоящие выходные, 5 и 6 сентября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести продукцию республиканских производителей можно на специальных выделенных площадках города.

Так, в субботу жителей и гостей столицы ждут на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей в Калининском районе. Жители Кировского района могут посетить ярмарку на площадке по улице Рабкоров, рядом с домами №3,5,7.

Кроме того, ярмарки будут работать на площади имени С. Орджоникидзе по улице Первомайская,14 в Орджоникидзевском районе и на площади перед Дворцом Молодежи по улице 50-летия Октября, 21 в Советском районе.

На протяжении двух дней, субботы и воскресенья, жителей и гостей Уфы будут ждать на площадке возле сквера «Волна» по улице Ахметова в Ленинском районе и на площади перед Дворцом Спорта по улице Р. Зорге, 41 в Октябрьском районе города.

Время работы ярмарок: с 10.00 до 16.00 часов.