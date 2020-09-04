Фото: автор Власти Башкирии рассказали о решении проблем дольщиков ЖК «Серебряный ручей» Фото: автор

Сегодня около 15 машин с дольщиками ЖК "Серебряный ручей» в Уфе проехало мимо здания правительства и администрации республики, интенсивно сигналя. На некоторых машинах были укреплены воздушные шары с надписью «Дема-9. SOS» и наклейки «Ждем с 2015 года».

Как сообщает Госстрой РБ, в соответствии с планом мероприятий по проблемным объектам Башкортостана — решение вопроса по восстановлению прав 835 граждан, которые приобрели квартиры в домах № 8, 11, 12, 13 уфимского ЖК «Серебряный ручей» планируется не позднее 2023 года. Такие данные приводит Госстрой РБ.

По распоряжению Главы республики Радия Хабирова создан Штаб по координации завершения строительства многоквартирных домов. На сегодняшний день штабом рассматривается несколько вариантов завершения строительства ЖК «Серебряный ручей»: при участии ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства», путем привлечения инвестора и собственными силами застройщика.

31 марта 2020 года республикой в федеральный фонд было направлено ходатайство о необходимости его участия в мероприятиях по восстановлению прав пострадавших граждан путем инициирования процедуры банкротства застройщика. Судебное заседание по вопросу признания застройщика банкротом состоялось сегодня, 4 сентября, но определением Арбитражного суда РБ — рассмотрение заявления перенесено на 7 октября 2020 года. Окончательное решение по механизму завершения строительства ЖК «Серебряный ручей» штаб планирует принять к концу сентября текущего года.

Застройщиком ЖК «Серебряный ручей» в микрорайоне «Дема-9» выступает ООО «Крона». В составе жилого комплекса 7 жилых домов, из них — дома № 7, 9, 10 введены в эксплуатацию, на зданиях № 8, 11, 12, 13 строительные работы не ведутся, степень их строительной готовности объектов составляет от 20 % до 55 %.