Фото: автор «Башавтотранс» вводит бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны Фото: автор

ГУП «Башавтотранс» выступило с инициативой о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки — права бесплатного проезда в своих автобусах на городских и пригородных маршрутах ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным орденами и медалями за службу или труд в период Великой Отечественной войны, знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом ИА «Башинформ» сообщили на транспортном предприятии.

Согласно распоряжению гендиректора «Башавтотранса» Надира Самиева, с 10 сентября 2020 года право бесплатного проезда будет предоставляться при предъявлении оригинала действующего удостоверения «Ветеран Великой Отечественной войны».