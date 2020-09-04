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«Башавтотранс» вводит бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

«Башавтотранс» вводит бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны Фото: автор

ГУП «Башавтотранс» выступило с инициативой о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки — права бесплатного проезда в своих автобусах на городских и пригородных маршрутах ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным орденами и медалями за службу или труд в период Великой Отечественной войны, знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом ИА «Башинформ» сообщили на транспортном предприятии.

Согласно распоряжению гендиректора «Башавтотранса» Надира Самиева, с 10 сентября 2020 года право бесплатного проезда будет предоставляться при предъявлении оригинала действующего удостоверения «Ветеран Великой Отечественной войны».

Сергей Николаев
Теги: ветераны, бесплатный проезд
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