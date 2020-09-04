Фото: avto.vesti.ru В выходные на канале «Россия-24» покажут фильм Сергея Брилева «Непременный Госсовет» Фото: avto.vesti.ru

В выходные на телеканале «Россия-24» покажут фильм «Непременный Госсовет». Это документальный фильм Сергея Брилева к 20-летию Государственного совета Российской Федерации. Главный собеседник автора – президент Владимир Путин, подписавший в 2000 году указ о возрождении Госсовета.

Каким будет этот государственный орган после внесения положения о нём в Конституцию, расширится или сократится его состав и полномочия, какую роль должен играть Госсовет будущего и какие уроки истории следует учесть, как Госсовет показал себя в пандемию коронавируса — об этом и многом другом в фильме рассуждают главы Совета Федерации, Государственной Думы и регионов, лидеры думских фракций.

В фильме принимает участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.