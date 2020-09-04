Экоактивисты: Хотелось бы провести мирный диалог по сохранению Голубого озера

Фото: архивы, ВКонтакте





Фото: архивы, ВКонтакте

Экоактивисты из Уфы Таисия Фарафонова и Ренат Гареев несколько лет «шефствуют» над Голубым озером в Кармаскалинском районе: организуют субботники, на свои средства и с помощью краудфандинга построили пирс и ступеньки для спуска в воду (собрали 4 тыс. руб. пожертвований).

Озеро — местная достопримечательность, является памятником природы республиканского значения. Вода в нем кажется ярко-голубой из-за минерального состава ила. В озеро впадают родники с очень холодной водой – +4 градуса в любое время года. Зимой оно не замерзает.

«Так что купаться здесь могут разве что моржи. Тем не менее поток отдыхающих к озеру растет с каждым годом, так как это очень живописное место, и проблема благоустройства и вывоза мусора становится только острее, — отмечает Таисия. — Этот уголок нужно обязательно сохранить, и мы пытаемся. Люди откликаются охотно, безвозмездно помогают, даже нашли водолаза для установки последних ступенек в ледяной воде. Но системного решения проблемы нет».

Одно из архитектурных бюро Уфы по просьбе экоактивистов спроектировало план благоустройства — в нем автостоянка, более основательный пирс и раздевалки. С этим предложением они хотели зайти в администрацию района, но контакт не получается.

«Мы понимаем, что у района, скорее всего, нет средств на вывоз мусора за туристами и на реализацию проекта. Но власти могли бы помочь обратиться к бизнесу, к людям. Возможно, Ведь нужно что-то делать», — говорит Таисия.

Глава района Альфир Сабиров в соцсетях ответил активистам, что власти организуют несколько субботников в год для уборки мусора. Реализацию проекта благоустройства он счел невозможной. Также он упрекнул туристов за парковку в лесопосадке (проведена в 2017 году). В этом году, чтобы перекрыть прямой подъезд к озеру, была выкопана траншея.

Делать этого не стоило, считает Таисия Фарафонова: «Отдыхающие тут же завалили траншею мусором. Кроме того, люди и так не парковались на посадке, этому помешали бы глубокие борозды. Кстати, 80% саженцев не прижились. В нашем плане парковка находится примерно там же, где сейчас, поодаль от озера. В целом хотелось бы обсуждать не ошибки сторон, а провести мирный диалог».