Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.46 ↑

EUR 89.13 ↓

4 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«У меня уже крик души»: мэр Стерлитамака призвал жителей не вести себя как вандалы

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

«У меня уже крик души»: мэр Стерлитамака призвал жителей не вести себя как вандалы Фото: соцсети

Мэр Стерлитамака Владимир Куликов рассказал ﻿об актах вандализма в городе и призвал жителей вести себя как «рачительные хозяева, а не оголтелые вандалы». Глава администрации Стерлитамака обратился к местным жителям в соцсетях.

По его словам, случаев вандализма в городе «предостаточно». «﻿Часы чугунные в сквере сломали, и скамейки новые с корнем вырывали, и туи посаженные выкапывали. Полиция установила личности тех, кто на аллее по улице Худайбердина светильники-«камыши» сломал. Это были студенты-первокурсники, которые приехали из близлежащих районов учиться в наш город. И повели себя вот так, как настоящие варвары. Разумеется, это не значит, что вся наша молодёжь такая. Я всегда говорю и уверен в том, что молодёжь у нас замечательная – и отзывчивая, и творческая, и патриотичная. Но встречаются отдельные индивидуумы, которым хочется задать простой вопрос, — приходя домой, они так же себя ведут, тоже начинают всё крушить?» — возмутился чиновник.

Он отметил, что все, что делает администрация в городе – делается для благополучия и комфорта жителей, но не все это ценят. «Есть те, кто норовит всё сломать и разрушить. Мы постоянно говорим: город – наш общий дом, поэтому и призываю вас вести себя в нём как рачительные хозяева, а не оголтелые вандалы», — написал он в соцсетях.

ИА «Башинформ»
Теги: вандализм, администрация
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Экоактивисты в Башкирии бьют тревогу по поводу сохранения Голубого озера
Уникальное Голубое озеро в Кармаскалинском районе Башкирии оказалось на грани экологической катастрофы из-за массового потока туристов, оставляющих горы
В Уфе спустя 14 лет по запаху на пальто удалось найти убийцу 45-летней женщины
В Уфе спустя 14 лет удалось раскрыть убийство 45-летней женщины. Преступление было совершено в январе 2006 года, сообщает региональная прокуратура. 3
В Башкирии на пригородный маршрут вышла новейшая электричка
Новый электропоезд серии ЭП2Д, приобретенный за счет средств ОАО «РЖД», начал курсировать на пригородных маршрутах Башкирии. Первый обкаточный рейс сост
В Башкирии рядом с садовым товариществом обнаружили останки человека
Полицейские просят помощи в опознании человеческих останков, которые были обнаружены ﻿в конце августа в Стерлитамаке. Как сообщили в МВД по Башкирии, к
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть