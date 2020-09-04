Фото: соцсети «У меня уже крик души»: мэр Стерлитамака призвал жителей не вести себя как вандалы Фото: соцсети

Мэр Стерлитамака Владимир Куликов рассказал ﻿об актах вандализма в городе и призвал жителей вести себя как «рачительные хозяева, а не оголтелые вандалы». Глава администрации Стерлитамака обратился к местным жителям в соцсетях.

По его словам, случаев вандализма в городе «предостаточно». «﻿Часы чугунные в сквере сломали, и скамейки новые с корнем вырывали, и туи посаженные выкапывали. Полиция установила личности тех, кто на аллее по улице Худайбердина светильники-«камыши» сломал. Это были студенты-первокурсники, которые приехали из близлежащих районов учиться в наш город. И повели себя вот так, как настоящие варвары. Разумеется, это не значит, что вся наша молодёжь такая. Я всегда говорю и уверен в том, что молодёжь у нас замечательная – и отзывчивая, и творческая, и патриотичная. Но встречаются отдельные индивидуумы, которым хочется задать простой вопрос, — приходя домой, они так же себя ведут, тоже начинают всё крушить?» — возмутился чиновник.

Он отметил, что все, что делает администрация в городе – делается для благополучия и комфорта жителей, но не все это ценят. «Есть те, кто норовит всё сломать и разрушить. Мы постоянно говорим: город – наш общий дом, поэтому и призываю вас вести себя в нём как рачительные хозяева, а не оголтелые вандалы», — написал он в соцсетях.