В Башкортостане волонтеры привели в порядок более 300 могил ветеранов

В городах и районах Башкортостана 4 сентября прошла акция по благоустройству заброшенных мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. Организатором субботников выступил региональный совет сторонников «Единой России». Всего в порядок приведено более 300 могил. На Сергиевском кладбище Уфы активисты очистили от мусора и сорняков пять мест захоронений, покрасили оградки, памятники, возложили цветы к мемориалу на месте братской могилы.

«В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы отдаем дань памяти и уважения всем ветеранам. К сожалению, многих из них уже нет в живых, поэтому было решено обратить внимание на места захоронений участников войны. Это наша дань уважения тем людям, которые подарили нам мирное небо», — сказал председатель регионального совета сторонников партии Константин Канунников.

«У каких-то ветеранов нет родственников, у кого-то они переехали в другой город или по состоянию здоровья не могут ухаживать за могилой. Поэтому важно, чтобы помощь стала постоянной», — отметил Зариф Байгускаров.

К участию в акции в Уфе присоединились председатель местного совета сторонников «Единой России» г. Уфы Андрей Борисов, депутат Госдумы Зариф Байгускаров, Юнармейцы.