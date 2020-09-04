В одном из районов Уфы дети добираются до школы через щель в заборе

Фото: соцсети





Фото: соцсети

Жители Уфы сообщают о необычном маршруте школьников и взрослых. Уфимцы вынуждены пролезать через щель в заборе из-за того, что ﻿обычный маршрут пролегал через территорию больницы. Сейчас из-за карантина учреждение запретило проход.

Как сообщают уфимцы в соцсетях, ﻿дети, взрослые, пожилые, которые живут на Блюхера, 3/1, 3/7, 3/8, 3/10, всегда ходили в школу и на работу через территорию больницы №18, но в связи с ограничительными мерами калитку закрыли.

Дорога в «обход» тянется почти на два километра, что не устраивает местных жителей, которые предпочитают пролезать через щель. Жители микрорайона и школьники перекидывают рюкзаки и сумки через забор, помогают друг другу не застревать между железных прутьев.

Уфимцы просят остановить «недоразумение» и найти альтернативный выход из ситуации.