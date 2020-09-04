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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жители Башкирии смогут получать персональную информацию о льготах в один клик

ОБЩЕСТВО

В России предоставление информации о мерах соцзащиты, о социальных услугах, гарантиях и выплатах станет персонифицированным. По мнению спикера башкирского парламента, до сих пор в стране отсутствовал механизм получения исчерпывающей информации, вследствие этого более трети жителей России не пользовались положенными им мерами соцподдержки.

«Нам не придется изобретать велосипед. Полная информация о мерах социальной защиты за счет бюджетов всех уровней стекается в ЕГИССО — Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Остается отладить механизм истребования и предоставления этих полезных сведений. Предложен следующий механизм. Через портал «Госуслуги» гражданам будут приходить уведомления о положенных конкретно им льготах. Это особенно удобно с учетом меняющегося законодательства: новые льготы появляются, а люди, которым они положены, о них могут не знать. Законом также предусмотрена возможность получения информации по телефону или путем личного посещения органов власти. Но онлайн-способ для большинства, несомненно, будет удобнее», — прокомментировал Константин Толкачев.
Сервис будет запущен на портале «Госуслуги» к 1 декабря, а бесплатный телефонный номер заработает к 1 июля 2021 года. Депутаты Госсобрания планируют внести необходимые изменения в республиканское законодательство в осеннюю сессию.

ИА «Башинформ»
Теги: льготы, соцподдержка
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