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Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на выходные

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на выходные Фото: Валерий Шахов

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на выходные дни. По информации Башгидромета, в субботу будет без осадков, днем местами по востоку республики пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью — от 2 до 7 градусов тепла, местами заморозки в воздухе и на почве до 0, минус 2. Днем заметно теплее — 15-20 градусов.

В воскресенье осадки также не прогнозируются. Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью, как и накануне, плюс 2-7 градусов, местами заморозки в воздухе и на почве до 0, минус 2. Днем — от 15 до 20 градусов.

Галина Бахшиева
Теги: погода
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