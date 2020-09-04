Коллектив АО «Транснефть – Урал» отмечен наградой главы Республики Башкортостан

АО «Транснефть – Урал» отмечено Благодарностью главы Республики Башкортостан Радия Хабирова за производственные достижения и большой вклад в социально-экономическое развитие региона.

Благодарность была вручена генеральному директору АО «Транснефть – Урал» Роману Ковалеву в ходе правительственного совещания, посвященного вопросам развития топливно-энергетического комплекса республики.

В Башкортостане расположены четыре из шести филиалов предприятия: Туймазинское, Черкасское, Арланское нефтепроводные управления, а также Специализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах. По территории региона проходят свыше 4 тыс. км магистральных трубопроводов – почти половина из всех, находящихся в зоне ответственности предприятия. В частности, обеспечивается поставка нефти на нефтеперерабатывающие заводы Уфы и Салавата, ведется прием от НПЗ нефтепродуктов для дальнейшей транспортировки потребителям внутри страны и в экспортном направлении.

АО «Транснефть – Урал» является ответственным работодателем и крупным налогоплательщиком. Налоговые платежи в бюджет республики в 2019 году составили 2,835 млрд рублей, в 2020 году показатель ожидается на уровне 2,953 млрд рублей. Коллектив насчитывает свыше 7 тыс. человек, при этом около 4,2 тыс. трудятся на территории республики. АО «Транснефть – Урал» тесно взаимодействует с ведущими образовательными учреждениями Башкортостана в области подготовки кадров.

«Объем капитальных вложений нашего предприятия на территории республики за последние три года составил почти 27 млрд рублей, – отметил генеральный директор АО «Транснефть – Урал» Роман Ковалев . – Мы активно модернизируем инфраструктуру и производственные объекты, внедряем передовые технологии, обновляем парк механотехнологического оборудования».

При содействии предприятия в республике построено и реконструировано большое количество социально-значимых объектов. АО «Транснефть – Урал» активно реализует благотворительные проекты, его работники участвуют в волонтерской деятельности.