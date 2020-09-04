Глава Кармаскалинского района: «Туристы сами виноваты в захламлении Голубого озера»

Фото: соцсети





Фото: соцсети

Глава Кармаскалинского района Альфир Сабиров в своих соцсетях отреагировал на публикацию «Башинформа», в которой уфимские экоактивисты рассказывают о попытках договориться с властями о реализации проекта по благоустройству Голубого озера.

Гидрологический памятник природы — небольшое озеро с голубой водой (ее окрашивают микроэлементы родников, питающих озеро), этим летом испытал настоящий наплыв отдыхающих. Сейчас окрестности озера завалены мусором.

«За летний сезон мы получаем немалое количество обращений, касающихся Голубого озера. Чаще всего так называемые туристы недовольны качеством благоустройства, дорогами и т.д. Но то, что мы наблюдаем после этого наплыва, трудно описать словами. Горы мусора, вытоптанные саженцы деревьев, сломанные информационные стенды — это лишь малая часть урона, который они наносят», ‒ пишет Альфир Сабиров.

Глава района напомнил, что власти регулярно организуют субботники на берегу Голубого озера.

Что касается проекта экоактивистов, глава счел его нереалистичным: «Строительство пирса, раздевалки и стоянки, о которых ратуют нынешние экоактивисты, в принципе невозможно. В этом году вынуждены были перекрыть въезд на берег озера, поскольку заезжающие автомобилисты и мотоциклисты уничтожали молодые деревья, высаженные силами муниципалитета. Установленные скамейки и аншлаги были разрушены и сожжены вандалами. Металлические скамейки и вовсе украли», — указал глава района.

Один из подписчиков главы прокомментировал фотографии с мусором на берегу озера: «Чтобы такого не было, надо регулярно вывозить мусор».