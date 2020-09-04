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4 сентября Пятница

Уфа   °

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Минувшей ночью в Башкирии температура воздуха понизилась до -3 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Минувшей ночью в Башкирии температура воздуха понизилась до -3 градусов Фото: ИА «Башинформ»

Минувшей ночью в Башкирии зафиксировано сильное понижение температуры воздуха.

По информации Башгидромета, самая низкая температура -3,3° была зарегистрирована метеостанцией Емаши в Белокатайском районе. В северных и горных районах республики наблюдались заморозки до -3 градусов, а на остальной территории республики минимальные температуры воздуха составили +1,+6°.

Кроме того, в Уфе ночь с 3 на 4 сентября стала самой холодной за последние 35 лет. Зафиксирован абсолютный температурный минимум — на метеостанции Уфа-Дема термометры показали 1,2 градуса. В последний раз так холодно в этот день сентября было в 1985 году — тогда в столице было +1,3 градуса.

В целом по городу ночью было холодно до +1,+6°, на метеостанции Уфа-Аэропорт до +1,3°, на метеорологическом посту Уфа-ГМЦ (ул. Р. Зорге, 25/2) до +5,2°.

ИА «Башинформ»
Теги: погода
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