Фото: ИА «Башинформ» Минувшей ночью в Башкирии температура воздуха понизилась до -3 градусов Фото: ИА «Башинформ»

Минувшей ночью в Башкирии зафиксировано сильное понижение температуры воздуха.

По информации Башгидромета, самая низкая температура -3,3° была зарегистрирована метеостанцией Емаши в Белокатайском районе. В северных и горных районах республики наблюдались заморозки до -3 градусов, а на остальной территории республики минимальные температуры воздуха составили +1,+6°.

Кроме того, в Уфе ночь с 3 на 4 сентября стала самой холодной за последние 35 лет. Зафиксирован абсолютный температурный минимум — на метеостанции Уфа-Дема термометры показали 1,2 градуса. В последний раз так холодно в этот день сентября было в 1985 году — тогда в столице было +1,3 градуса.

В целом по городу ночью было холодно до +1,+6°, на метеостанции Уфа-Аэропорт до +1,3°, на метеорологическом посту Уфа-ГМЦ (ул. Р. Зорге, 25/2) до +5,2°.