Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии Константин Толкачев предостерег депутатов от популизма при работе над бюджетом Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии

Важнейшим направлением работы Госсобрания Башкортостана в период осенней сессии станет рассмотрение и утверждение республиканского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Обозначая задачи на предстоящий период на совещании с депутатами, работающими на постоянной профессиональной основе, спикер парламента Константин Толкачев призвал парламентариев отнестись к работе над главным финансовым документом с особой ответственностью.

«Работа над бюджетом приобретает особую ответственность в условиях пандемии, в условиях возросшего дефицита бюджета и резкого сокращения налоговых поступлений, – сказал Константин Толкачев. – Каждый из нас должен активно включиться в нее и с огромной бережливостью и уважением отнестись к каждому бюджетному рублю. Коллеги, не надо заниматься, как любят у нас некоторые, пиар-акциями, говоря о необходимости поддержки одних, других, третьих, что стоит больших средств. Денег в республике – я прямо скажу – мало. Поэтому к работе над бюджетом надо подойти очень и очень ответственно. У каждого депутата должно быть четкое осознание: решение насущных проблем и благополучие во всех избирательных округах зависит от того, насколько хорошо мы отработаем этот важнейший документ».

«Я обращаюсь к вам с просьбой еще раз проанализировать содержание изменений Конституции России. Каждому комитету необходимо подготовить свои предложения по внесению изменений в Конституцию Республики Башкортостан, – сказал Константин Толкачев. – Это работу надо начинать не откладывая».

В числе главных задач осенней сессии Председатель парламента назвал разработку поправок в республиканское законодательство в связи с обновлением Конституции Российской Федерации. Константин Толкачев отметил, что основная работа в регионах по приведению законов в соответствие с Конституцией России должна начаться после корректировки федеральной нормативно-правовой базы, но, учитывая масштаб предстоящей законотворческой деятельности, подготовку документов необходимо начинать уже сейчас.Всего в примерную программу законопроектной работы на осеннюю сессию предварительно включено более 50 законопроектов. Продолжится работа над проектами федеральных законов, которая ведется в порядке реализации Государственным Собранием права законодательной инициативы. Намечены мероприятия по контролю за исполнением законов. Планируется проведение парламентских слушаний. Продолжится работа экспертных советов и рабочих групп.