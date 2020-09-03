Фото: Олег Яровиков В Башкирии 13 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Госсобрания Фото: Олег Яровиков

Дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Башкортостана пройдут в единый день голосования 13 сентября. Они состоятся в двух избирательных округах – Новиковском (№ 14) и Металлургическом (№ 35). Свой выбор, таким образом, предстоит сделать жителям части Советского района Уфы и Белорецкого района. На два мандата в республиканский парламент претендуют 12 кандидатов, по шесть человек в каждом избирательном округе.

Вакантные мандаты образовались в результате досрочного сложения полномочий в течение этого года депутатами республиканского парламента Александром Дегтевым и Иваном Лавреновым. Оба покинули Государственное Собрание по собственному желанию. Александр Дегтев и Иван Лавренов представляли в парламенте партию «Единая Россия», однако по итогам выборов мандаты могут получить представители любой партии, а также самовыдвиженцы.

«Незначительная «текучка» в составе депутатского корпуса – естественный процесс, наблюдающийся в каждом созыве, – прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев. – Депутаты, как правило, чаще всего складывают полномочия в связи с назначением на должность, не позволяющую совмещать депутатские полномочия, либо в связи со сменой места жительства. Еще раз хочу отметить важность стабильности парламентского состава. Это необходимо для его эффективной работы. Хотелось бы, чтобы кандидаты, идущие на выборы, учитывали это, принимали решение о выдвижении своих кандидатур с учетом перспектив как минимум на ближайшие годы. Необходимо думать в первую очередь об интересах своих избирателей, а не о политических амбициях».

13 сентября также состоятся выборы депутатов представительных органов местного самоуправления кроме городов Уфа и Межгорье. На местных выборах замещается 1 759 мандатов, более половины из которых (903 мандата) приходится на выборы депутатов советов муниципальных районов.