Нефтегазстройпрофсоюз России поздравляет с Днем нефтяника и газовика

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин от имени всей организации поздравляет рабочих нефтяной и газовой отраслей промышленности с профессиональным праздником.

«Нефтяники и газовики — это люди особых профессий, которые требуют упорства в достижении целей, трудолюбия и высокой квалификации. Самоотверженная работа людей, обеспечивающих функционирование нефтяной и газовой промышленности России, вызывает глубокое уважение. Сплоченный коллектив российских нефтяников и газовиков — это богатые традиции и уникальный опыт, передающийся из поколения в поколение, высочайший профессионализм, мужество и преданность стране.

Желаю всем работникам нефтегазовой отрасли, а также нашим ветеранам бодрости духа, оптимизма, реализации всех намеченных планов. Благополучия, здоровья и счастья Вам и Вашим близким!», — говорится в поздравлении.