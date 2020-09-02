Радий Хабиров рассказал в интервью ВГТРК как решилась ситуация с Куштау

Глава республики Радий Хабиров в интервью ВГТРК рассказал о решении вопроса горы Куштау.

«Это решение ставит точку по вопросам перспективы ее разработки, — отметил Радий Хабиров. — Гора будет жить, выполнять рекреационные и научные функции. Это позиция большого, очень значительного количества жителей нашей республики. Я думаю, это то, что жители ожидали».

2 сентября Радий Хабиров подписал постановление Правительства РБ о создании особо охраняемой природной территории республиканского значения в Ишимбайском и Стерлитамакском районах.

Согласно документу, в целях сохранения редких видов растений, животных и уникальных природных ландшафтов шихан Куштау объявлен памятником природы регионального значения «Гора Куштау». Постановлением утверждаются границы и режим особой охраны территории памятника природы.