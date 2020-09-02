Важно не остановиться только на придании Куштау статуса ООПТ - урбанист

Очень редкий случай, когда конфликт как разность интересов быстро решается в пользу идентичности, да еще и первым лицом, прокомментировал сегодняшнее решение главы Башкирии о придании горе Куштау статуса ООПТ общественный деятель, основатель сети центров прикладной урбанистики Свят Мурунов.

«Постсоветское общество начинает публично задавать важные вопросы. Среди них — как природа формирует идентичность жителей и как выстроить новый баланс интересов так, чтобы на первом месте были нематериальные ценности. Что значит быть и чувствовать себя башкиром в 21 веке и как развивать экономику, сохраняя природу? В текущей ситуации стоит не просто зафиксировать ООПТ статус, но и научиться вырабатывать совместные решения до конфликтов, научиться внедрить культуру диалога во все сферы», — заявил Мурунов.

Как считает урбанист, сейчас важно не остановиться только на придании Куштау статуса особо охраняемой природной территории, а на этом примере создать новую экономическую модель района на базе туризма, образования, экологии и культуры.

Как сообщал «Башинформ», 2 сентября глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление об объявлении горы Куштау в Ишимбайском районе особо охраняемой природной территорией республиканского значения «Гора Куштау».