Сохранение и придание Куштау охранного статуса — сильный поступок сильного руководителя

Доктор биологических наук, геоботаник, профессор Академии наук РБ, руководитель рабочей группы при Главе РБ по вопросам экологической безопасности и сохранению природного наследия Василий Мартыненко прокомментировал решение главы региона Радия Хабирова по приданию горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории.

Во-первых, с точки зрения геологической. Республике очень повезло, ведь эти древние рифы формировались около 300 миллионов лет назад, когда на территории Башкирии было море. И эти шиханы являются ископаемым аналогом рифового массива, такого же, как, например, Большой Барьерный риф в Австралии. Такие отложения много где есть на Земле, но они все погребены под толщей более молодых пород. А у нас, в Башкирии, они как раз-таки вышли на дневную поверхность.

Во-вторых, это, конечно, биологическое наследие. Шиханы являются очагами биоразнообразия, и Куштау не исключение. На одной горе произрастает около 400 видов растений — это четверть флоры всего нашего региона! На Куштау произрастает 12 видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, семь из них занесены в Красную книгу Российской Федерации. Это подтвержденные виды. Популяции некоторых из них насчитывают тысячи и десятки тысяч экземпляров. Также на Куштау зарегистрировано около 600 видов животных, особенно богато представлен там мир насекомых и птиц. Из них 23 вида занесены в Красную книгу Республики Башкортостан, из которых 10 — в Красной книге Российской Федерации. Куштау концентрирует в себе мощное разнообразие. Кроме того, Россия ратифицировала конвенцию о биоразнообразии и обязана сохранять виды из «красного списка» Международного союза охраны природы. Таких на горе Куштау — 16 (два вида растений и 14 видов животных). Они подлежат охране на международном уровне.

Третья ценность Куштау — археологическая и этнокультурная. Надо отдать должное Главе республики Радию Хабирову, я давно не видел таких руководителей, которые смогли бы найти в себе силы и сказать: я раньше ошибался, поэтому поменял свое решение и встал на сторону народа. Это сильный поступок, и на него способен только сильный человек. И надо поблагодарить всех, кто принимал участие в защите шихана Куштау. Я думаю, многие до сих пор не знают, что они отстаивали — не только свою родную гору, но и уникальный объект для республики, страны и всего мира в целом. Мне кажется, вполне логично включить Куштау в состав геопарка Торатау, который планируется номинировать во всемирную сеть геопарков Юнеско.