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Придание охранного статуса Куштау не повлияет на инвестклимат в Башкирии - экономист

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Придание охранного статуса Куштау не повлияет на инвестклимат в Башкирии - экономист Фото: Валерий Шахов

В Башкирии формируется новая культура работы с населением, учитывающая интересы местных жителей, констатировал ректор Института развития образования РБ, завкафедрой макроэкономического развития и государственного управления Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ Азат Янгиров после сегодняшнего решения главы региона придать горе Куштау статус особо охраняемой природной территории.

«Это означает переход от разрешительной модели эксплуатации ресурсов к так называемой договорной модели, когда население ставится во главу угла и таким образом подчеркивается значимость общественного мнения. Это означает, что в дальнейшем разработка подобных крупных объектов должна вестись уже с учетом интересов местного населения. Это и называется договорная модель», — пояснил Азат Янгиров.

Как считает эксперт, придание охранного статуса горе Куштау не повлияет на инвестклимат в Башкирии, поскольку подобные модели уже реализуются в других странах. Например, в Канаде и Австралии.

«Есть уже отработанный механизм, когда разработка крупнейших месторождений также согласовывается с местным населением. В принципе, это никак не отражается на инвестклимате всего государства. Подчеркну: это обычный рабочий процесс согласования интересов и в целом он не должен оказать влияния на инвестиционный климат», — заявил он.
Что касается возможной передачи пакета акций БСК в федеральную собственность, то по мнению экономиста, правильнее всего будет вернуть контрольный пакет акций в собственность Башкирии.

«Это тоже будет свидетельствовать о том, что в масштабах республики и России итоги приватизации не пересматриваются, а рассматриваются только отдельные этапы, отдельные операции, произведенные с нарушениями. Таким образом мы даем понять инвесторам, что речь не идет о каких-то системных негативных процессах. Речь идет о конкретных операциях, по конкретному предприятию, и не носит системного и всеобъемлющего характера в экономике», — резюмировал Янгиров.
Как сообщал «Башинформ», глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление об объявлении горы Куштау в Ишимбайском районе особо охраняемой природной территорией республиканского значения «Гора Куштау».

Галина Бахшиева
Теги: Куштау, ООПТ
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