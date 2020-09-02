Придание Куштау статуса охраняемой территории защитит гору на долгие годы - ОНФ

Решение главы Башкирии о придании горы Куштау статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) позволит защитить этот шихан на долгие годы, заявил член Регионального штаба ОНФ по РБ, член Общественного совета при Минэкологии Мурад Шафиков.

«Охранный статус защитит шихан Куштау на долгие годы. Последние поправки в конституцию конкретно обязывают российское правительство предпринять исчерпывающие меры по сохранению природного наследия. Конституцию мы приняли не на 5-10 лет. Это основной документ страны, на который мы будем опираться не одно поколение», — прокомментировал он агентству «Башинформ».

Как сообщал «Башинформ», глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление об объявлении горы Куштау в Ишимбайском районе особо охраняемой природной территорией республиканского значения «Гора Куштау».