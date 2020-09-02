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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Руфина Шагапова: «Шиханы - объект гордости, а не сырьевой базы»

ПОЛИТИКА

Принятое решение о присвоении горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории республиканского значения должно завершить эпопею, связанную с борьбой за сохранение шиханов. Такое мнение озвучила депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, региональный лидер «Российской экологической партии «Зеленые» Руфина Шагапова.

– Для экологических активистов, защищавших гору, это настоящая победа, – сказала Руфина Шагапова. – Теперь уже никто не будет бросать взгляды на гору как на предмет разработки. Точка в этом вопросе поставлена, отныне это исключительно природный и культурный памятник. Необходимо, чтобы все поняли: шиханы – объект гордости, а не сырьевой базы. Считаю также, что принятое решение положительно скажется на развитии туризма в республике, не только внутреннего, но и межрегионального, международного. Надеюсь, уже в ближайшее время мы увидим вливание средств в развитие инфраструктуры новой особо охраняемой природной территории, а также туристов и ученых, интересующихся шиханами. Важно, чтобы каждый имел доступ к природному и культурному наследию, которое хранят люди, живущие возле этих гор.
Напомним, что глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление Правительства РБ об объявлении горы Куштау в Ишимбайском районе республики особо охраняемой природной территорией (ООПТ) республиканского значения «Гора Куштау». Постановление подписано только сегодня, 2 сентября, сразу после того, как утром того же дня Башкирия получила согласование на создание ООПТ от Минприроды России.

ИА «Башинформ»
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