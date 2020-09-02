Руфина Шагапова: «Шиханы - объект гордости, а не сырьевой базы»

Напомним, что глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление Правительства РБ об объявлении горы Куштау в Ишимбайском районе республики особо охраняемой природной территорией (ООПТ) республиканского значения «Гора Куштау». Постановление подписано только сегодня, 2 сентября, сразу после того, как утром того же дня Башкирия получила согласование на создание ООПТ от Минприроды России.

Принятое решение о присвоении горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории республиканского значения должно завершить эпопею, связанную с борьбой за сохранение шиханов. Такое мнение озвучила депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, региональный лидер «Российской экологической партии «Зеленые» Руфина Шагапова.

ИА «Башинформ»

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