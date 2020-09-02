Напомним, что Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление об объявлении горы Куштау в Ишимбайском районе особо охраняемой природной территорией республиканского значения «Гора Куштау».

Шихан Куштау должен был получить охранный статус еще в советское время - блогер Фото: Валерий Шахов

ИА «Башинформ»

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