Шихан Куштау должен был получить охранный статус еще в советское время - блогер
Фото: Валерий Шахов
Шихан Куштау должен был получить охранный статус еще в советское время - блогер Фото: Валерий Шахов
Комментируя факт придания горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории, блогер Алия Айсина отметила, что это событие носит естественный характер.
— Придание охранного статуса шихану Куштау — естественный процесс, который должен был случиться не сегодня, а в советские времена, чтобы не было прецедентов, когда в угоду бизнесу разрабатывается природное, археологическое, культурное достояние республики. Важно отметить, что шихан Куштау объединил вокруг себя людей и показал всем, что граждане Российской Федерации, Республики Башкортостан — активные, умеют отстаивать свои позиции, в частности в вопросе сохранения горы и придания ей охранного статуса.Напомним, что Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление об объявлении горы Куштау в Ишимбайском районе особо охраняемой природной территорией республиканского значения «Гора Куштау».
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