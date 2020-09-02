Фото: Валерий Шахов К. Толкачев: Присвоенный Куштау охранный статус поставит точку в спорах о его судьбе Фото: Валерий Шахов

Объявление горы Куштау особо охраняемой природной территорией (ООПТ) республиканского значения «Гора Куштау» по мнению председателя Госсобрания – Курултая Башкирии Константина Толкачева, должно поставить точку в вопросе о дальнейшей судьбе природного памятника.

– Инициатива придать Куштау особый охранный статус принадлежит главе республики Радию Хабирову, – сказал Константин Толкачев. – Она была поддержана населением, экологами. Соответствующее постановление подписано сегодня, сразу после получения согласования от Минприроды России.

Напряженность вокруг темы о судьбе Куштау, получившей большой общественный резонанс, формировалась в течение достаточно долгого времени, отметил спикер башкирского парламента.

– Руководством республики предпринимались попытки договориться с собственниками Башкирской содовой компании, однако, к сожалению, акционеры оказались равнодушны к интересам жителей Башкортостана и будущему памятника природы, – сказал Константин Толкачев. – В итоге конфликт вышел на федеральный уровень. Потребовались вмешательство Президента России и прокурорская проверка. Законность сделки 2013 года, в результате которой государство утратило контроль над содовым производством, вызывает большие сомнения. Соответствующая проверка ведется.

Константин Толкачев подчеркнул, что вопрос о судьбе Куштау имеет две стороны:

– Первая – экономическая,. Очевидно, что нынешние собственники БСК заботятся только о своих интересах. Дивиденды уходят в офшоры. Республике же от БСК нужна другая эффективность: инвестиции в предприятие, социальную инфраструктуру города. Вторая сторона проблемы – сохранение природных и культурных богатств нашей республики. Экономика, разумеется, должна развиваться, но без негативных последствий для экологии.

Спикер парламента отметил также, что присвоение Куштау статуса ООПТ должно положительно сказаться на развитии туристической отрасли.

– Это решение позволит привлечь внимание к природным достопримечательностям республики в том числе и со стороны жителей других регионов, приток туристов в республику сделает Куштау одним из наиболее посещаемых мест, – считает Константин Толкачев.