Павел Качкаев о госзащите Куштау в Башкирии: “Технологии должны развиваться”
Депутат Госдумы РФ Павел Качкаев поддерживает решение главы республики Радия Хабирова об объявлении горы Куштау в Ишимбайском районе республики особо охраняемой природной территорией (ООПТ) республиканского значения «Гора Куштау».
“На мой взгляд, это правильное решение. Технологии должны развиваться. Я понимаю, что для этого потребуются дополнительные затраты, в том числе на освоение другого месторождения компанией БСК. Но тем не менее эти меры необходимы. Мы используем технологии прошлого века, тогда как мир ушел вперед — это не есть хорошо”, — сказал Качкаев.
Напомним, что глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление Правительства РБ об объявлении горы Куштау в Ишимбайском районе республики особо охраняемой природной территорией (ООПТ) республиканского значения «Гора Куштау». Постановление подписано только сегодня, 2 сентября, сразу после того, как утром того же дня Башкирия получила согласование на создание ООПТ от Минприроды России.