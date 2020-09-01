В лесу в Уфимском районе обнаружена свалка опасных отходов
Фото: Минэкологии РБ
В лесном массиве между деревнями Алексеевка и Суровка в Уфимском районе обнаружено большое количество отработанных ртутьсодержащих ламп. О несанкционированной свалке опасных отходов Министерство экологии региона проинформировали местные грибники.
На место выехали инспектора ведомства, информация подтвердилась. Установить лиц, виновных в организации свалки ламп, не удалось. С просьбой оказать содействие в уборке опасных отходов с последующей их утилизацией министерство обратилось в специализированную организацию, занимающуюся переработкой отходов, в том числе и ртутьсодержащих ламп. Свалку опасных отходов ликвидировали, место обработали демеркуризационным раствором.