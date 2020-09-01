Фото: Нелли Рахматуллина Марфо-Мариинская обитель милосердия в селе Ира отметит свой 20-летний юбилей Фото: Нелли Рахматуллина

В 2001 году в селе Ира, пригороде Кумертау была создана Марфо-Мариинская обитель милосердия для престарелых, бездомных, детей всех возрастов. Ее строили по примеру обители святой великой княжны Елизаветы в Москве. Первая церковь, построенная на том месте, где сейчас стоит Свято-Софийский храм, была деревянной, но через семь лет церковь сгорела.

История гласит, что в конце XIX века страдающий астмой московский фабрикант граф Павел Су-Соколов приезжал в Иру, где лечился кумысом. К нему обратились местные жители с просьбой помочь в строительстве храма. Так получилось, что сестра его супруги София, умирая, завещала свои средства на возведение православной церкви. Семья Су-Соколовых потратила на строительство двадцать пять тысяч золотых царских рублей. Жители села собрали десять тысяч рублей.

Построенная на большой площади вдоль трассы Уфа-Оренбург, церковь, благодаря необыкновенно высокой колокольне, как бы взлетела ввысь, освящая село благодатным светом. В этом впечатляющем памятнике последних предреволюционных лет с тонким профессионализмом сочетаются приемы русского стиля со своеобразной парафразой форм средневековой европейской архитектуры.

Однако уже к концу двадцатых годов прошлого столетия по решению советской власти богослужения здесь были прекращены, а храм решили использовать как зернохранилище. К девяностым он был доведен почти до полного уничтожения и практически превратился в руины.

До 1994 года храм стоял полуразрушенным.

Огромная заслуга в восстановлении храма принадлежит отцу Виталию (Чернышеву) (ныне архимандрит Николай — наместник Покрово-Эннатского мужского монастыря в селе Дедово Федоровского района).

Вышедший в отставку военнослужащий Виталий Чернышев не побоялся взяться за восстановление разрушенного советской властью храма, хотя многие тогда считали это дело абсолютно безнадежным.

В 2001 году архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон освятил восстановленный Свято-Софийский храм в монастыре.

В 2006 году настоятельницей монастыря была назначена матушка Серафима, которая прибыла в обитель по приглашению отца Николая в 2002 году.

«С самого начала руководить монастырем было нелегко. Опыта никакого не было. Пока не почувствовала, что все надо строить на любви, спотыкалась, да и сейчас не хватает опыта. Всему Бог учит! Режим дня был строгий. Вставали в пять утра, правило утреннее. Работы в огородах: земли много, все своими руками выращиваем. Хозяйство: три коровы (свои молоко, сметана, творог, масло). Начали строить: монашеский корпус с храмом в честь преподобного Серафима Саровского, гаражи. Выложили территорию обители природным камнем», — делится своими воспоминаниями настоятельница монастыря.

Она родилась в 1937 году в Свердловске, закончила машиностроительный техникум, крестилась в 1967 году. После смерти матери в 1990 году матушка Серафима начала вести усиленную духовную жизнь и прожив при Введенском храме села Тюлюк Челябинской области 10 ноября 2000 года приняла монашеский подстриг. (Это был самый счастливый день в её жизни, говорит матушка). В 2009 году матушка Серафима стала игуменьей Марфо — Мариинского женского монастыря, а в 2018 году была подстрижена в великую схиму.Помимо Софийского, в обители есть еще два небольших храма: в 2004-м появился храм в честь великомученицы Ирины, а в 2011 году был построен очень красивый деревянный храм во имя Серафима Саровского – небесного покровителя настоятельницы монастыря, схиигумении Серафимы.

И конечно трудно сосчитать, скольких людей одела, обула, обогрела, наставила на путь истинный обитель милосердия женского монастыря. Принимали в нее всех нуждающихся в крове: бездомных, никому не нужных престарелых, матерей-одиночек с детьми, беженцев, лиц, освобожденных из заключения, трудно воспитуемых подростков. Для всех находились кров, еда, одежда, медицинская помощь.

Здесь же работает и воскресная школа, которую посещают местные дети.

«Монастырь играет большую роль в жизни православных людей нашего региона, Марфо- Мариинский приход в селе Ира является настоящим примером сплочения и единства, особо велика значимость работы воскресной школы и воспитания молодежи, её становление в вере и правильное отношение к труду и ближним. Более 10 лет монастырь ведёт активную социальную деятельность. Обеспечивает одеждой не только местных и приезжих нуждающихся, а также сотрудничает с другими социальными пунктами, близлежащих городов. Монастырь всегда предоставляет кров и питание всем обратившимся, а также регулярно поставляет социальные пакеты многодетным семьям», — поделился своим мнением директор МУП «Межрайкоммунводоканал» города Кумертау, заслуженный работник ЖКХ РФ, Почетный гражданин Кумертау Виктор Гаврилов.