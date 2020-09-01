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В Башкирии МЧС предупреждает о сильном ветре 2 сентября

ОБЩЕСТВО

В Башкирии МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 сентября в республике ожидаются местами грозы и порывы ветра до 18 м/с.

При такой погоде необходимо соблюдать основные правила безопасности, напоминает Госкомитет РБ по ЧС. Рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей лучше обходить стороной. При штормовом предупреждении машину следует ставить в гараж, либо парковать вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. Во время непогоды лучше отключить от электросети домашнюю бытовую технику, электроприборы. Окна и балконные двери также нельзя оставлять открытыми. Убедитесь, что во время ветра дети, маломобильные и пожилые родственники находятся в безопасном месте. Тургруппам и охотникам рекомендуют переждать непогоду в населенных пунктах.

ИА «Башинформ»
Теги: штормовое предупреждение
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