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Завкафедрой геологии БашГУ Исхак Фархутдинов получил назначение в Москве

ОБЩЕСТВО

Кандидат геолого-минералогических наук, до сентября 2020 года возглавлявший кафедру геологии и полезных ископаемых Башкирского государственного университета, Исхак Фархутдинов ушел из университета.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, где поблагодарил коллег и студентов за совместную работу, а также рассказал об успехах кафедры.

Исхак Фархутдинов получил назначение в геологический музей Российской академии наук в Москве, будет работать заместителем директора по науке, сообщает «Эхо Москвы».

Музей основан в 1988 году путём слияния двух музеев, один из которых возник более 200 лет назад при Московском университете.

Известно, что первая партия минералов поступила в коллекцию музея в 1755 году от промышленников Демидовых.

Геолог Исхак Фархутдинов выступал в защиту башкирских шиханов. Кроме того, он ведет последовательную просветительскую работу среди населения, выступает в СМИ, активно развивает соцсети: на его странице в Facebook 4988 друзей, в Instagram — 79,9 тысячи подписчиков.

ИА «Башинформ»
Теги: назначения, геология
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