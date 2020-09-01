В УГАТУ появилась бренд-зона Объединенной двигателестроительной корпорации









1 сентября УГАТУ получил отличный подарок. В рамках празднования Дня знаний в вузе была торжественно открыта бренд-зона Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех). Мероприятие прошло с соблюдением необходимых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Поздравления с началом учебного года от генерального директора ОДК Александра Артюхова и себя лично передал управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко : « Объединенная двигателестроительная корпорация и ОДК-УМПО являются стратегическими партнерами УГАТУ в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, – подчеркнул Евгений Александрович. – Создание бренд-зоны – часть нашей работы по укреплению партнерских взаимоотношений. Уверен, что для студентов корпоративное пространство станет не просто рекламой, а отправной точкой профессиональной карьеры. Есть такое народное выражение: «Не хочешь – заставим, не можешь – научим!» У нас его перефразировали так: «Мы умеем заставить железо летать!» Всех, кто с нами солидарен, ждем на работу в ОДК-УМПО».

От имени коллектива вуза, студентов и преподавателей к гостям обратился врио ректора УГАТУ Сергей Новиков : «Сердечно благодарю руководство Объединенной двигателестроительной корпорации и УМПО, лично Александра Викторовича Артюхова и Евгения Александровича Семивеличенко за прекрасный подарок к началу учебного года! Рад, что многие десятилетия мы поступательно-наступательно движемся вместе. И уверен, что впереди у нас – новые совместные проекты во имя процветания российской авиакосмической отрасли!».

Отметим, что бренд-зона очень органично вписалась в стилистику самого бойкого места вуза – именно в переходе между первым и вторым корпусами проходят традиционные Дни карьеры и День УМПО.

Планируется, что корпоративная зона ОДК будет местом отдыха и общения студентов, здесь можно получить основную информацию о корпорации и ее продукции. Особое внимание на стендах уделено крупнейшему предприятию корпорации – ОДК-УМПО, поскольку объединение является ведущим партнером УГАТУ в области НИОКР и главным работодателем для выпускников вуза.

Напомним, в декабре 2019 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ОДК-УМПО и УГАТУ о взаимодействии в области кадров, инноваций и научных исследований. Главной целью является расширение и углубление стратегического взаимодействия сторон для подготовки конкурентоспособных специалистов и продвижения перспективных научно-технических разработок в сфере двигателестроения. В документе обозначено, что ОДК-УМПО и УГАТУ нацелены развивать и координировать фундаментальные и прикладные исследования, опытно-конструкторские разработки; разрабатывать учебно-методическое обеспечение и осуществлять подготовку кадров; работать в едином информационном пространстве с применением PLM-системы.

24 августа этого года было подписано соглашение между УГАТУ и ОДК. Стороны договорились о совместных исследованиях в таких направлениях, как авиационные двигатели, энергетические, интеллектуальные робототехнические и информационно-телекоммуникационные системы, системы управления, преобразователи энергии, а также в области новых материалов.