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В Салаватском районе Башкирии спасли от гибели краснокнижных орлов-могильников

ОБЩЕСТВО
Фото: Полина Полежанкина (Пресс-служба геопарка Янган-Тау)

В Салаватском районе Башкирии спасли от гибели краснокнижных орлов-могильников Фото: Полина Полежанкина (Пресс-служба геопарка Янган-Тау)

В геопарке «Янган-Тау» (Салаватский район республики) экологи и энергетики начали устанавливать птицезащитные устройства (ПЗУ) – устройства, предназначенные для предотвращения поражения птиц электрическим током.

По территории геопарка проходит несколько сотен километров линий электропередачи. В верхней части железобетонной опоры находится горизонтальная металлическая перекладина, приваренная к арматуре внутри опоры (и таким образом заземлённая). К перекладине прикреплены изоляторы, на которых держатся неизолированные провода. Они-то и оказались беспощадными птицеубийцами. Птица касается крылом провода, замыкает электрическую цепь и погибает от короткого замыкания. Особенно подвержены опасности погибнуть на ЛЭП большие птицы, когда они могут коснуться двух проводов. ПЗУ — это по сути такой колпак из изолирующего материала, закрывающий доступ к опасному проводу.

В первую очередь это касается краснокнижных птиц. Так, первые ПЗУ установили в окрестностях деревень Бешевлярово и Яубуляково, недалеко от которых находится жилое гнездо орла-могильника. Это крупная хищная птица, занесенная в Красную книгу Республики Башкортостан и Российской Федерации.

— Пока птенцы могильников ещё находятся в гнезде, так важно постараться обезопасить их и устранить хотя бы одну из возможных причин гибели этих редких птиц, а также сохранить в том числе грачей, которые являются основой кормовой базы могильников в нашем регионе, — рассказывает биолог геопарка Полина Полежанкина.

Фото: Полина Полежанкина (Пресс-служба геопарка Янган-Тау)

Фото: Полина Полежанкина (Пресс-служба геопарка Янган-Тау)
Теги: геопарк
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