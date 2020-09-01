Благотворители оказали помощь ковидному госпиталю в Белебее
Благотворительный фонд «Свидетель Милосердия» приобрел оргтехнику и бытовые приборы для ковидного госпиталя, который развернут в ЦРБ Белебеевского района. Это уже не первая подобного рода акция благотворителей. Например, фонд помог в оснащении обсерватора в селе Ермолаево Куюргазинского района.
«Доктора ежедневно рискуют жизнью в борьбе с пандемией. Конечно, нам — людям, находящимся вне зоны риска, это сложно оценить по достоинству и значимости. Фонд «Свидетель Милосердия» вносит мизерный вклад в общее дело. Мы стараемся учитывать все пожелания и обращения, связанные с короновирусом. Попечительский совет и дальше будет поддерживать врачей, социальных работников, пенсионеров, многодетные семьи в период распространения короновирусной инфекции. В актуальное время мы должны научиться жить и работать в новой реальности. И самое главное — беречь тех, кто стоит на передовой в борьбе с невидимым врагом — наших докторов», — прокомментировала председатель попечительского совета благотворительного фонда «Свидетель Милосердия» Лилия Михайлова.
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