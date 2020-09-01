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Стало известно, какие болезни чаще всего становятся причиной смерти жителей Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Стало известно, какие болезни чаще всего становятся причиной смерти жителей Уфы Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе отмечается снижение смертности населения в последние десять лет. С 2010 по 2019 годы количество умерших на одну тысячу населения снизилось с 11,8 (12 654 человека) до 10,5 (11 957). Об этом на оперативном совещании в мэрии города рассказала начальник отдела государственной статистики в Уфе Оксана Даянова.

По ее словам, с 2010 по 2019 год сократилось число умерших по причинам болезней системы кровообращения, а также от внешних причин. ﻿Однако показатель смертности от болезней органов пищеварения за десятилетие увеличился. Если в 2010 году доля умерших от этих болезней составила 42,9 случая на 100 тысяч человек, то в 2019 году данный показатель составил 49,5. Также, по данным начальника отдела госстатистики, распространённой причиной смерти горожан являются болезни органов дыхания (рост с 34,7 до 41,9) и инфекции (23,4 до 27,1).

Между тем, по словам Оксаны Даяновой, смертность от самоубийств уменьшилась с 6,8 до 1,9 на 100 тысяч человек, от убийств – с 8,8 до 1,2, от отравлений алкоголем – от 6,6 до 0,6.

Она отметила, что одним из важнейших компонентов, влияющих на изменение численности населения, является миграция. Как рассказала Даянова, в столице с 2008 года (за исключением 2016 года), наблюдается стабильно положительное миграционный прирост, основным источником которого остается внутрирегиональная миграция — в период с 2010 2019 год миграционный прирост составил +34 тысячи человек за 10 лет.

Однако, по результатам миграционного обмена Уфы с другими территориями России за последние десять лет складывается отрицательное миграционная тенденция. Прирост населения за счет этого наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской области и Краснодарском крае.

ИА «Башинформ»
Теги: демография
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