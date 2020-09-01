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Новый мост через Белую в Уфе построят к концу 2021 года

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

Новый мост через Белую в Уфе построят к концу 2021 года Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

В Уфе продолжается строительство нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского. По сообщению представителя подрядной организации, все работы ведутся согласно установленному графику.

На сегодняшний день собрано свыше 1500 тонн металлических пролетных строений. В прошлые выходные произведена первая надвижка пролетного строения длиной 32,5 метра.

Кроме этого, параллельно производится покраска пролетного строения. Также мостостроители заняты переустройством коммуникаций по левому и правому берегу (связь, электричество, ливневая канализация, водоснабжение).

«Согласно заключенному графику подрядная организация планирует завершить строительство нового моста в конце 2021 года. После ввода его в эксплуатацию он позволит разгрузить южный въезд в город и выезд из него, так как в настоящее время действующие мосты, обеспечивающие выход на Оренбургское шоссе и автомобильную дорогу федерального значения М-5 Урал, в «часы пик» перегружены. Сегодня в сутки по двум мостам проезжает более 125 тысяч автомобилей и предельный коэффициент превышен на 30 процентов, — сообщили в пресс-службе уфимской мэрии. — По новому мосту будет организовано одностороннее движение с тремя полосами в сторону Оренбурга и его длина составит 688 метров».

Возможность построить новый мост между существующими новым и старым мостами появилась благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Средства на строительство поступили из федерального, республиканского и городского бюджетов. К возведению объекта приступили в июле 2019 года.

ИА «Башинформ»
Теги: мост
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