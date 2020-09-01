Для 490 тысяч школьников Башкирии начинается новый учебный год

Фото: Валерий Шахов

















Фото: Валерий Шахов

Сегодня, 1 сентября, для более чем 490 тысяч школьников Башкирии начинается новый учебный год.

После дистанционного обучения, на котором школьники находились с марта 2020 года, они наконец-то возвращаются в школы, а кто-то впервые услышит школьный звонок.

В этом году, к сожалению, из-за коронавируса общешкольных линеек нет. Они проходят только для первоклассников и будущих выпускников.

В республике впервые за парту сядут 55 тысяч первоклассников.

В Уфе в школы пойдут 126 тысяч учащихся, в том числе 14 тысяч первоклассников.

В условиях пандемии коронавируса ради безопасности детей и учителей Роспотребнадзор обозначил ряд требований к школам. Должны быть разведены потоки учащихся, дети учатся в отдельных кабинетах, за исключением некоторых предметов, уроки теперь будут длиться 35 минут. Также обязательно — измерение температуры, обработка и проветривание классов. Подробнее о работе образовательных организаций в новых условиях читайте в материале «Башинформа».