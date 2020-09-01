Рособрнадзор опубликовал темы сочинений на 2020/2021 учебный год

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах утверждены пять открытых направлений тем сочинения на 2020/21 учебный год.

Выпускникам предстоит написать сочинения на тему: «Забвению не подлежит» (исторические события, общественные явления, произведения искусства, память о которых не имеет срока давности);

«Я и другие» (человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что значит «быть собой»);

«Между прошлым и будущим: портрет моего поколения» (культурные запросы, литературные пристрастия, жизненные оценки, отношения с семьей и обществом);

«Время перемен» (тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед человеком и человечеством);

«Разговор с собой» (внутреннее пространство человека и словесные способы его исследования – вопросы, которые человек задает себе; внутренние переживания; тема совести).

Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов станут известны за 15 минут до его начала по местному времени.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе «зачет»/«незачет».

Основной срок написания итогового сочинения в новом учебном году — 2 декабря 2020 года. Выпускники, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 3 февраля и 5 мая 2021 года.