Коронавирус в Башкирии: Разделение больных гриппом и COVID; не допустить вспышки в школах

В больницах Башкирии готовят разделение коек для пациентов, заболевших гриппом и больных новой коронавирусной инфекцией.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Выздоровел один пациент. В Башкирии за последние сутки выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили 31 августа в республиканском Минздраве. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7 795 подтвержденных случаев COVID-19. В стационарах находятся 68 ковид-больных, девять из которых — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 802 человека.

«Выписан за сутки с выздоровлением один пациент, всего с начала пандемии выписаны из больниц 6 896 человек, — констатировали в ведомстве. — Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Число умерших по-прежнему составляет 29 человек».

Число больных с внебольничной пневмонией за сутки составило в Башкирии 69 человек. Выписаны из больниц 78 пациентов.

Закрывается COVID-госпиталь. Тем временем в Уфе готовится к закрытию COVID-госпиталь при клинике БГМУ. ﻿Принимать заражённых новой коронавирусной инфекцией пациентов в учреждении перестали с 28 августа. Как выяснилось, завершение работы COVID-госпиталя связано с сокращением количества заболевших коронавирусом. Поэтому учреждение поэтапно будет возвращаться к прежнему режиму работы.

«Чтобы учителя в школах не болели». Медицинским инспекторам из числа студентов БГМУ поручено не допустить вспышки заболеваемости коронавирусом в учебных заведениях. Напомним, с сегодняшнего дня ﻿студенты старших курсов БГМУ, а также 50 ординаторов отправятся в школы. Цель их деятельности – предупреждение распространения в школах коронавирусной инфекции среди учащихся и педагогов, контроль за соблюдением в учебных заведениях профилактических мер. Об их работе шла речь на встрече главы Башкирии Радия Хабирова со студентами-медиками, которая состоялась на базе вуза 31 августа.

«Это не просто учебная практика. Это настоящая миссия. Завтра вы едете в районы и города республики с миссией спасения жизни людей. Это на самом деле очень коварная болезнь. Что меня больше всего волнует? Дети болеют, как правило, бессимптомно и не так тяжело. Но в школах большое количество взрослых учителей. Есть и пожилые преподаватели – за 60 и 65 лет. У многих из них есть хронические заболевания. Конечно, ваша задача – сберечь их. Чтобы учителя в школах не болели», — отметил Хабиров.

Перед студентами-медиками поставили задачу обеспечить прохождение инкубационного периода — две-три недели и сдержать первую волну и удар коронавируса. Содействие мединспекторам будут оказывать главы муниципалитетов и директора школ.

Медики районной больницы жалуются на недоплату за работу в условиях КОВИД. Республиканский профсоюз работников здравоохранения направит документы в Гострудинспекцию по результатам проверок Архангельской центральной районной больницы. Как рассказали в профсоюзе, в декабре прошлого года регистраторы поликлиники сообщили о снижении стимулирующих выплат, вследствие чего их зарплата снизилась почти до МРОТ. Также выяснилось, что медсёстры стационара не получают дополнительных выплат за совмещение должностей и увеличение объема работы, ﻿выявили и снижение руководством больницы доплат за оказание платных услуг.

По словам заведующего правовым отделом Рескома профсоюза работников здравоохранения Виталия Манзюкова, в июне в организацию обратилось 32 медработника ЦРБ. «Нарушений выявили много — как те, что были не устранены раньше, так и новые. Обращения были связаны с недоплатами за работу в условиях КОВИД, несвоевременным оформлением дополнительных соглашений к трудовым договорам в провизорном госпитале», — рассказал он

Председатель республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин сообщил, что собранные специалистами материалы передадут в Государственную инспекцию труда.

Разделение заболевших гриппом и COVID-19. В этом году в Башкирии планируется привить от гриппа более 2 млн человек, то есть более 50% населения республики. Об этом сообщил в соцсетях министр здравоохранения региона Максим Забелин. По его словам, вакцинация начнется в сентябре. Вакцинации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев, школьники и студенты, взрослые, включая медиков, работников ЖКХ, транспорта, образования, а также людей старше 60 лет и беременных женщин. Глава республиканского Минздрава отметил, что для того, чтобы встретить грипп подготовленными, должны быть привиты как минимум 60% жителей.

«О своей зоне ответственности по этому поводу важно помнить каждому. Опережая вопросы, скажу, что в больницах готовят разделение коек для пациентов, заболевших гриппом и больных COVID-19», — сообщил Забелин.⠀