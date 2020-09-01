Два проекта из Башкортостана вошли в ТОП-100 лучших грантовых проектов за 2018 год

Стали известны проекты, вошедшие в ТОП-100 по итогам второго конкурса президентских грантов 2018 года. Всего было выдвинуто 3526 инициатив.

Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ, два проекта Республики Башкортостан вошли в ТОП-100. Это проект Общественного фонда развития города Уфы «3Dволонтёры малых дел», ориентированный на создание системы волонтерской деятельности малых дел в регионе, и проект фонда «Потерь нет» по всесторонней помощи семьям с онкобольными детьми «Вместе против рака».

«3Dволонтёры малых дел» — это три вектора формирования волонтёрских компетенций:

— «Улучшаю себя» (индивидуальное шефство над тем, кому нужна помощь);

— «Улучшаю отношения» (реализация командой разработанных проектов);

— «Улучшаю среду» (реализация 5 проектов по благоустройству пространств, дружелюбных к детям, старикам и инвалидам).

За время проекта было сделано более 300 добрых дел, вовлечено 12400 жителей, из которых 283 жителя в течение 6 месяцев каждую неделю получали индивидуальную помощь.

«Вместе против рака» - проект Фонда «Потерь нет» по всесторонней помощи семьям с онкобольными детьми .

Фонд «Потерь нет» с 2011 года помогает детям с онкологическими заболеваниями, тесно сотрудничает с врачами из отделения гематологии Республиканской детской клинической больницы, где лечатся дети со всей республики, хорошо знает потребности и проблемы онкобольных детей. В рамках проекта «Вместе против рака» семьям с онкобольными детьми была оказана всесторонняя поддержка по следующим направлениям:

— помощь в лечении — оплата специализированных исследований, лекарств, изделий мед. назначения, оплата авиаперелетов (за счет средств грантополучателя);

— юридическая помощь — консультации и помощь в оформлении документов по льготному лекарственному обеспечению;

— психологическая помощь — организация регулярной работы психолога в больнице;

— помощь в эмоциональной разгрузке в больнице — проведение мастер-классов, арт-терапии, праздничных мероприятий; благоустройство детской площадки на территории больницы;

— паллиативная помощь — обеспечение детей с неизлечимыми заболеваниями медицинским оборудованием и расходными материалами;

— социально-психологическая реабилитация семей после выхода ребенка в ремиссию — проведение реабилитационных смен по разработанной методике для детей и для всей семьи.

Проведение мероприятий в больнице и работа психолога помогли решить психологические проблемы, снять стресс, расслабиться, отвлечься от мыслей о болезни, способствовали общему развитию ребенка, помогли наладить отношения с другими пациентами. Результатами проведения реабилитационных смен стали повышение уверенности в себе и своих силах; избавление от гипер-опеки и чрезмерной болезненной связи между родителем и ребенком; снятие стресса и закрытости, улучшение коммуникативных навыков; навыки работы в команде; получение опыта публичных выступлений; получение положительных эмоций после долгого трудного лечения, улучшение отношений в семье, приобретение новых знаний и творческих навыков.

Благодаря оказанию помощи в лечении дети смогли вовремя получать лекарства, проходить необходимые исследования, получать лечение в федеральных центрах, что способствует повышению качества лечения онкологических и других тяжелых заболеваний. Благодаря предоставлению медицинского оборудования дети с неизлечимым заболеванием смогли выписаться из больницы, качество жизни детей с паллиативными детьми повысилось.