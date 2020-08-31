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В Башкирии возобновили авиапатрулирование лесов

ОБЩЕСТВО

В Башкирии возобновили авиационное патрулирование лесов в связи с повышенной пожароопасностью, с воздуха обнаружили лесной пожар на площади 2,1 га, сообщили в пресс-службе регионального Минлесхоза.

Напомним, в республике с 22 июня 2020 года действует особый противопожарный режим: запрещено разведение костров, пал сухой травы, сжигание мусора на земельных участках, примыкающих к лесам.

Всего с начала пожароопасного сезона при авиапатрулировании было обнаружено 22 пожара на площади 184 га. На прошлой неделе на территории Зилаирского и Авзянского лесничеств зарегистрированы 2 лесных пожара на общей площади 2,7 га.

За состоянием леса следят также из космоса, чтобы исключить переход огня на лес с лугов.

С 1марта по31 августана всех категориях земель было зафиксировано 697 термоточек площадью 18,1тысяч га, из них подтвердились как лесные пожары 122.

ИА «Башинформ»
Теги: лесные пожары
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