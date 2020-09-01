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В Уфе появится мемориал «Солдатские письма». Жителей Башкирии просят принять в нем участие

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Группа компаний «Третий Трест» начала осуществление масштабного интерактивного проекта «Мемориал «Солдатские письма». Это архитектурная инсталляция, которая будет установлена в микрорайоне «Яркий», и ее основой станут отрывки настоящих солдатских писем дедов и прадедов жителей Башкирии.

Место установки будущего мемориала «Солдатские письма» выбрано не случайно. Микрорайон «Яркий» — это самый масштабный проект Группы компаний «Третий Трест» и вместе с тем самый юный район столицы Башкортостана.

«Яркий» наполнен молодыми семьями, детьми и подростками — подрастающими гражданами, для которых важно сохранить связь поколений и память о победе в Великой Отечественной Войне. «Мемориал «Солдатские письма» — это тоже своеобразное письмо нынешним и будущим поколениям, письмо о том, что память о подвиге русского солдата жива и находит отражение в каждом из нас…», — сообщается на сайте проекта письмосолдата.рф

Идея возведения исторического мемориала в ЖК «Яркий» принадлежит ГК «Третий Трест», ее активно поддержали неравнодушные архитекторы и дизайнеры Уфы. После отбора предложенных концептов выбор был сделан в пользу проекта Ильшат Бабурина — художника и основателя студии Paradox Box.

«Для меня большая честь получить приглашение к участию в работе над проектом, посвященному теме Великой Отечественной войны и Великой Победы. Большая честь и большая ответственность. И тем более радостно осознавать, что именно моя идея нашла отклик в сердцах и была выбрана для реализации.

Мне хотелось найти образ тонкий, лиричный и в то же время мощный и монументальный. Образ, который парадоксальным образом сочетал бы в себе и личное, и планетарное. Образ одновременно документальный и художественный. Так пришла идея «Памятника солдатским письмам». Его соавторами сквозь года, а точнее главными авторами в первую очередь станут солдаты и их письма с фронта, письма родных и близких. Это будет наш с вами общий памятник. Ведь памятник — от слова — память», — комментирует проект Ильшат Бабурин.

Солдатские письма станут смысловой основой мемориала. Пока проект только начинает обретать формы, ГК «Третий Трест» обращается к тем, кто хранит дома письма от ветеранов войны:

«Мы хотим обратиться ко всем, у кого дома все еще сохранились эти уникальные «свидетели» тех грозных времен. Сегодня именно вы можете увековечить память ваших родных, прошедших войну, в мемориале «Солдатские письма». Основой будущего мемориала станут строки из солдатских писем, бережно хранимых в семейных архивах, написанные в перерывах между боями, согревающие души и сердца, дарящие надежду и веру в победу. Строки, которые заставляют задуматься о силе духа простого народа… У каждого из вас есть возможность сохранить на века память о ваших близких, которые выстояли в нелегкое военное время и принесли родине победу».
Для участия в проекте необходимо рассказать о своем герое, сфотографировать солдатское письмо и загрузить изображение на сайт письмосолдата.рф вместе с фотографией солдата. Чуть позже ГК «Третий Трест» запустит народное голосование, по итогам которого будут выбраны 30 писем, цитаты из которых и будут увековечены в инсталляции.

Открытие памятника планируется 9 мая 2021 года.

Алия Галимова
Теги: мемориал, победа, память, ЖК Яркий, Третий Трест
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