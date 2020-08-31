Фото: автор Жители Уфы чаще всего обращаются к властям с вопросами по теме ЖКХ Фото: автор

За первое полугодие 2020 года в администрацию Уфы поступило 14 825 обращений граждан. По характеру обращений на первом месте оказали заявления – 14 419 (97,3%), на втором – жалобы, 332 (2,2%), на третьем, предложения – 74 (0,5%).

Самыми многочисленными – 46,7% стали заявления по вопросам жилищно-коммунальной сферы. Их тематика связана с проведением капремонта домов, благоустройством дворов, работой обслуживающих организаций, тарифами на ЖКХ, а также ремонтом и строительством дорог.

Вторая по значимости тема для обращений – вопросы архитектуры и строительства (11,9%). Они связаны с перепланировкой помещений, строительством и реконструкцией частных домов, устранением строительных недоделок, вопросами долевого строительства.

Третье место занимают вопросы землепользования и городского имущества – 7,3% (оформление земельных участков в собственность, выделение земли под ИЖС, межевание и постановка на кадастровый учет).

С работой общественного транспорта связано 5,9% обращений. Уфимцев интересует введение дополнительных маршрутов и остановок, сокращения интервалов движения автобусов, их работа в вечернее время.

Поступившие жалобы в основном носят сезонный или погодный характер. Это вопросы своевременной подачи тепла и параметров отопления, уборки снега, очистки кровли, а также вопросы, решение которых не требует длительного рассмотрения, к примеру, отсутствие освещения в подъездах, вывоз мусора, появление несанкционированных свалок.