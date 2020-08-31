Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.63

EUR 88.74

31 августа Понедельник

Уфа   °

Молния
31.08.20: всего с COVID-19 - 7795, за сутки - 32 новых заражения, выписано - 6896, общее количество умерших - 29
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Рустам Зарафутдинов продолжит руководить Телерадиокомпанией «Башкортостан»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Рустам Зарафутдинов продолжит руководить Телерадиокомпанией «Башкортостан» Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе состоялся конкурс на должность директора ГУП Телерадиовещательная компания «Башкортостан». Комиссия признала победителем конкурса нынешнего руководителя холдинга Рустама Зарафутдинова.

В конкурсе также приняли участие Гульшат Булгакова и Степан Парфенов. Как сообщили в Агентстве по печати и СМИ РБ, два этапа конкурса включали тестовые испытания и заслушивание представленных претендентами предложений по совершенствованию деятельности ГУП ТРК.

«Наша команда за эти три года сделала очень много. Мы запустили несколько новых важных, интересных и востребованных теле и радио проектов на русском и башкирском языках. В прошлом году почти на четверть увеличили долю телесмотрения БСТ за счет того, что переформатировали сетку вещания. Получили серьезный прирост аудитории на фоне того, что федеральные каналы демонстрировали, наоборот, отток аудитории. Мы сделали огромный скачок и в плане развития наших электронных площадок. Общее количество подписчиков на наши аккаунты в соцсетях превышает 600 тысяч человек. Мы запустили новый сайт BashNews, который стал одним из самых популярных порталов, — прокомментировал агентству «Башинформ» Рустам Зарафутдинов. — Основной генератор идей, конечно, — наш дружный коллектив, который работает над тем, чтобы сохранять наше телевидение и радио».

ГУП ТРК «Башкортостан» объединяет телеканалы БСТ, «Курай-ТВ», «Тамыр», «Салям», радиостанции «Юлдаш», «Ашкадар», «Спутник ФМ» и интернет-портал BashNews.

По словам гендиректора, канал БСТ в ближайшем будущем продемонстрирует свой ребрендинг, в день рождения канала будет представлен новый логотип.

ИА «Башинформ»
Теги: назначения
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Осенняя погода придет в Башкирию во второй половине сентября
По данным портала gismeteo.ru, до 15 сентября в Башкирии будет сохраняться теплая и сухая погода. Днем воздух в Уфе будет прогреваться в диапазоне от +1
Последние дни лета в Башкирии порадуют солнцем и теплом
Последние дни лета будут радовать жителей Башкирии солнцем и теплом. По прогнозам синоптиков, 30, 31 августа погоду в республике по-прежнему будет опреде
В Башкирии в ДТП погиб 62-летний мужчина
В Башкирии в ДТП погиб 62-летний мужчина. Трагедия произошла накануне вечером на 5 км автодороги Бураево - Тангатарово в Бураевском районе. Предположител
Воскресное ДТП в Башкирии: одна погибшая, одна пострадавшая
В Дюртюлинском районе Башкирии сегодня около 16 часов произошло ДТП со смертельным исходом. По информации УГИБДД, на 14-м километре дороги Дюртюли — Бура
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть