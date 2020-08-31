Фото: ИА «Башинформ» Рустам Зарафутдинов продолжит руководить Телерадиокомпанией «Башкортостан» Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе состоялся конкурс на должность директора ГУП Телерадиовещательная компания «Башкортостан». Комиссия признала победителем конкурса нынешнего руководителя холдинга Рустама Зарафутдинова.

В конкурсе также приняли участие Гульшат Булгакова и Степан Парфенов. Как сообщили в Агентстве по печати и СМИ РБ, два этапа конкурса включали тестовые испытания и заслушивание представленных претендентами предложений по совершенствованию деятельности ГУП ТРК.

«Наша команда за эти три года сделала очень много. Мы запустили несколько новых важных, интересных и востребованных теле и радио проектов на русском и башкирском языках. В прошлом году почти на четверть увеличили долю телесмотрения БСТ за счет того, что переформатировали сетку вещания. Получили серьезный прирост аудитории на фоне того, что федеральные каналы демонстрировали, наоборот, отток аудитории. Мы сделали огромный скачок и в плане развития наших электронных площадок. Общее количество подписчиков на наши аккаунты в соцсетях превышает 600 тысяч человек. Мы запустили новый сайт BashNews, который стал одним из самых популярных порталов, — прокомментировал агентству «Башинформ» Рустам Зарафутдинов. — Основной генератор идей, конечно, — наш дружный коллектив, который работает над тем, чтобы сохранять наше телевидение и радио».

ГУП ТРК «Башкортостан» объединяет телеканалы БСТ, «Курай-ТВ», «Тамыр», «Салям», радиостанции «Юлдаш», «Ашкадар», «Спутник ФМ» и интернет-портал BashNews.

По словам гендиректора, канал БСТ в ближайшем будущем продемонстрирует свой ребрендинг, в день рождения канала будет представлен новый логотип.